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Giriş Tarihi: 23.5.2024

Yine şantaj ve tehdit

Yine şantaj ve tehdit
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına her türlü desteği veren ABD ve Avrupalı müttefikleri şimdi de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) hedef alan çirkin hamlelerde bulunuyor. ABD Senatosu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri istemesinin ardından mahkemeye yönelik "yaptırım" tasarısına destek sinyali verdi. Senato'da Cumhuriyetçilerin UCM yetkililerini yaptırım listesine almaya yönelik yoğun bir çaba içerisinde olması dikkat çekiyor.
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Yine şantaj ve tehdit
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