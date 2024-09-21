Yine sivillerin sığındığı okula bomba yağdırdılar 22 ölü

Katil İsrail ordusunun son 72 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "12 katliam" gerçekleştirmesiyle 119 Filistinli daha hayatını kaybederken 209 Filistinli de yaralandı. Dün ise İsrail savaş uçakları yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombaladı. Askule bölgesinde bulunan Zeytun Mahallesi'ndeki okula yönelik saldırıda 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Öte yandan İsrail ordusu, Refah'taki Sağlık Bakanlığı'nın depolarını bombaladı. 5 bakanlık çalışanı öldü. Böylece 7 Ekim'den beri yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 391'e, yaralı sayısı da 95 bin 760'a çıktı. İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Ramallah ilinde Filistinlilere biber gazı ve taşlarla saldırması sonucu 3 kişi de yüzünden yaralandı.