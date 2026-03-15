Yok et yerinden et parçala
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Siyonist İsrail iki yılı aşkın süredir Gazze'de uyguladığı "yok et, yerinden et, parçala" doktrinini Lübnan'da da hayata geçirmeye çalışıyor. İsrail önceki gün Litani Nehri üzerinde Hizbullah'ın çok sık kullandığı Zirariyah Köprüsü'nü vurmuştu. İsrail bununla ilgili açıklamasında, "Bu Hizbullah'ın Lübnan'da kullandığı her altyapıyı vuracağımız anlamı taşır" dedi. Dün de Hardali Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlediler. Bu, Lübnan'a açıktan bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Ayrıca İsrail uçakları Beyrut'a QR kodlu broşürler attı. Bu broşürlerde "Yanınızda Hizbullah mensubu varsa QR kodu okuyup bize ihbar edin" şeklinde ifadeler yer aldığı görüldü. Lübnan Ordusu, QR kodların okutulmaması yönünde uyarı yayınladı, "Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Telefonunuz hacklenebilir, kişisel verilerinize erişilebilir" denildi. İsrail 2 Mart'tan bu yana toplamda Lübnan'a bin 100 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu, "Bu saldırılarda 15'i üst düzey olmak üzere 350 Hizbullah üyesini öldürdük" denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise şu ana kadar 826 kişinin hayatını kaybettiğini, 2009 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerinden edilen insanların sayısı 830 bini aştı.