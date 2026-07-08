Yoksul Küba üçüncü kez elektriksiz kaldı
Orta Amerika ülkesi Küba, ABD'nin ocak ayında dayatılan yaptırımları nedeniyle 6 ay sonra üçüncü kez elektrik kesintisi yaşıyor. Birçok mahalle günde yalnızca 3 ila 4 saat boyunca elektrik kullanabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda halihazırda elektrik kesintisi ve yoksullukla mücadele eden ada ülkesi, internet bağlantısının olmadığı ve çalışamadıkları günler geçiriyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) gıda ve ilaç kıtlığına vurgu yaparak insani yardıma çağrı yaptı.