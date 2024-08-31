Yola inen uçağa otomobil çarptı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yapan küçük uçağa bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Tek motorlu küçük uçağın teknik arıza nedeniyle Piedmont Triad Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yaptığı belirtildi. Başarılı şekilde iniş yapan küçük uçağa bir aracın çarptığı ifade edilen açıklamada, uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği aktarıldı. Açıklamada, araç sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaydedildi.