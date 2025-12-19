Yolcu gemisine uzaktan kontrol için siber saldırı

Fransa İç İstihbarat Birimi'nin (DGSI), ülkenin güneyinde bir gemide tespit edilen casusluk cihazını soruşturduğu öğrenildi. İtalyan bir firmaya ait olan yaklaşık 2 bin yolcu kapasiteli 20 yıldır Akdeniz'de seferler yapan Fantastic isimli gemideki cihazın feribotun uzaktan kontrol edilmesine imkân sağladığı açıklandı. Bilgisayar sistemlerini uzaktan kontrol edebilen ve "RAT" olarak bilinen bu yazılım, feribotun kontrolünü ele geçirmek için kullanılmış olabilir.