Yolcu uçağı göle düştü

Tanzanya'nın en büyük havayolu şirketi Precision Air'e ait yolcu uçağının dün Bukoba Havalimanı'na inişi sırasında bir facia yaşandı. 39 yolcu ve 4 mürettebatla Darüsselam- Bukoba seferini yaptığı belirtilen uçak, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle kontrolden çıkarak Viktorya Gölü'ne düştü. Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, uçaktaki 24 yolcunun kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Yaralıların Kagera Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ise sosyal medya paylaşımında kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hassan, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım. Kazayla ilgili soruşturma talimatı verdim" ifadelerini kullandı.