Yolcu uçağının havada tavanı çöktü
İran'da kalkıştan kısa süre sonra motor arızası veren yolcu uçağının tavanı çöktü. Meşhed'den Kirmanşah kentine sefer yapan Sepehran Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi. Şiddetli sarsıntı yaşanan uçağın kabin bölümünde tavan kısmı parçalanarak çöktü. Çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü. Yolcular, korku ve panikle çığlık atmaya başladı. Meşhed Havalimanı'na dönen uçak acil iniş yaptı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
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