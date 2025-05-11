Yolculuk felakete dönüştü: Uçuruma düşen otobüste 21 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka’da feci bir kaza gerçekleşti. Bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi öldü.

Yolculuk felakete dönüştü: Uçuruma düşen otobüste 21 kişi hayatını kaybetti
DHA

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

Yolculuk felakete dönüştü: Uçuruma düşen otobüste 21 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer kazada, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten polis, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.