Yolculuk felakete dönüştü: Uçuruma düşen otobüste 21 kişi hayatını kaybetti
Sri Lanka’da feci bir kaza gerçekleşti. Bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi öldü.
Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.
Yetkililer kazada, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten polis, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.