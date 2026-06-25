YouTube bağımlılık davasında uzlaşmaya gitti
GOOGLE'IN video platformu YouTube, ABD'de 15 yaşındaki bir kullanıcı tarafından açılan "sosyal medya bağımlılığı" iddialarını içeren davada uzlaşmaya vardı. BBC'nin haberine göre, Florida'da yaşayan R.K.C.'nin, otomatik sıradaki videoya geçme ve devamlı kaydırma özellikleri gibi sosyal medya şirketlerinin platformlarını, "bağımlılık oluşturacak şekilde tasarladığı" iddiasıyla YouTube'a karşı açtığı davada karar açıklandı. R.K.C. adlı genç, Meta, TikTok ve Snap Inc. şirketlerine karşı da benzer iddialarla dava açmıştı. Dava, bu kapsamda açılan çok sayıdaki davadan biri. ABD'de daha önceki bir davada jüri, Meta ve YouTube'un bazı kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden kısmen sorumlu olduğuna hükmederek 6 milyon dolar tazminat kararı vermişti. Ayrı bir davada ise New Mexico'da, Meta'nın çocuklara yönelik platform güvenliği konusunda kullanıcıları yanıltmaktan 375 milyon dolar ödemesine hükmedilmişti.