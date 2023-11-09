YouTube ve TikTok’a sert uyarı!  AB çocukları korumak için harekete geçti

YouTube ve TikTok'un AB tarafından "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, platformların yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasıyla ilgili risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması, çocuk hakları ve küçüklerin korunması da dahil olmak üzere hükümlerin tamamına uyması gerektiği kaydedildi.