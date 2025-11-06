Youtube ve Wikipedia, İsrail’in suçlarını örtbas etti: Dijital Soykırım

Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 ile 10 Ekim 2025 arasında yaptığı soykırıma her türlü desteği sağlayan ABD merkezli internet şirketlerinin yeni skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. The Intercept'in haberine göre, ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını örtbas etme çabası sürüyor.

YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içeriği ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı.

Yaklaşık 2.5 milyar aktif kullanıcısı olan platform, Gazze'de İsrail'in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile ve sivillerin öldürülmesinde İsrail'in rolünü gösteren bir video araştırması, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktığını ortaya koyan bir başka video dahil en az 700 video içeriğini sildi.

YouTube ayrıca, videoları paylaşan Filistinli insan hakları grupları Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin hesaplarını platformdan kaldırdı.

BM'nin 'Gazze'deki en eski insan hakları örgütü' olarak tanımladığı Filistin İnsan Hakları Merkezi yaptığı açıklamada, YouTube'un bu hamlesinin "failleri hesap verebilirlikten koruduğunu" ifade etti.

Wikipedia'da da "Gazze Soykırımı" maddesi, kurucu Jimmy Wales'in müdahalesiyle askıya alındı.

Daha önce Google, Amazon, Microsoft ve Meta gibi çok sayıda ABD menşeli teknoloji firmasının İsrail'e destek sağladığı belgelenmişti.