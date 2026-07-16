YouTube yasak dinlemiyor
Yasaklara rağmen sosyal medya platformu YouTube, hâlâ genç kullanıcılara yeme bozukluğuyla ilgili videolar önermeye devam ediyor. İngiltere merkezli Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) kuruluşu ilk kez sağlıksız diyet ve vücut imajı içerikli videoları izleyen 13 yaşında bir kız çocuğu için simüle edilmiş hesap oluşturdu. YouTube'un 'sıradaki' algoritması tarafından önerilen videoların onda birinde aşırı kalori kısıtlaması ve zayıflama ilhamı gibi zararlı içeriklerin bulunduğu tespit edildi. Temmuz 2025'te ülkede Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın önemli bir bölümü yürürlüğe girdi. Bu, YouTube gibi sitelerin 18 yaş altındakileri intiharı, kendine zarar vermeyi ve yeme bozukluklarını teşvik eden veya destekleyen videolar gibi tehlikeli içeriklerden koruma konusunda yasal bir yükümlülüğe sahip olduğu anlamına geliyor.