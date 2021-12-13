YPG çocukları kaçırıyor, Batı izliyor

Eli
kanlı terör örgütü PKK
/ YPG/PYD, Türk güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla köşeye sıkıştı. Son günlerde PKK/PYD terör örgütünün Suriye
'de küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarını kaçırma, çocuk savaşçı yapma, onları istismar etme ve öldürme olaylarında artış gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.
SÖMÜRGECİLER GÖRMÜYOR
Sömürgeci devletlerin çıkarlarını şiddet ve terörle sürdürdüğü için bölge halkının gerçek düşmanı olduğunu bir kez daha gösteren terör örgütü PKK/PYD, uluslararası hukuk
ve Çocuk Hakları Sözleşmesi
'ni ihlal etmeyi de sürdürüyor. PKK/ PYD terör örgütü, destekçi devletlerin gerçekleri göz ardı etmesinden daha da cesaret alarak, çocukları kaçırmaya devam ediyor.
HEDEF EĞİTİMSİZ GENÇLER
Örgüt elebaşının her fırsatta "bizim için üniversiteliler büyük sorun, liseli gençler sorun, ilk ve ortaokul okuyanlar daha az sorun, okumamış gençler sorunsuzdur" diyerek, çocukların eğitim almasını engellediği biliniyor. Terör örgütünün eğitimli gençleri kendi istedikleri gibi hareket ettiremedikleri, çocukların beyinlerini ise kolaylıkla yıkayabildikleri için eğitim düzeyleri düşük olan gençlere ve çocuklara yöneldiği kaydediliyor.
ÇOCUKLARIMIZI GERİ GETİRİN!
Suriyeli
aileler, feryatlarının duyulmasını istiyor, çocukları için gözyaşı döküyor. Terör örgütünün elebaşlarına "Bizim çocuklarımızı getirin" diye sesleniyor, sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerinin eli kanlı örgütün bu uygulamalarının önüne geçilmesi için çalışmaları gerektiğini her platformda dile getirmeyi sürdürüyor.