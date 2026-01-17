YPG’ye yeni operasyon

Suriye'de merkezi yönetime katılmayı reddeden ve sürekli sivillere saldıran terör örgütü YPG/ SDG'yi işgal ettiği bölgelerden çıkarma operasyonları sürüyor. Halep'e bağlı Deyr Hafir-Meskene hattında terör örgütüne operasyon başlatıldı. Bölgedeki hedefler nokta operasyonuyla vurulurken terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütünbu sabah 7.00'da Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini iddia etti. Operasyon başlatılan bölgede devrik Beşşar Esad rejimi mensupları da bulunuyor. Suriye ordusu Halep ilinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG'den temizledikten sonra, Fırat'ın batısında örgüt işgalindeki son bölge Deyr Hafir-Meskene hattının askeri bölge ilan edildiğini açıklamıştı. Suriye ordusu, işgal altındaki bölgeden sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'den yaklaşık 1000 aile, patika yolları kullanarak hükümetin kontrolündeki güvenli bölgelere ulaşmayı başardı. Bölgeden ayrılanlarla birlikte bu sayının 1300'e ulaştığı bildirildi. Deyr Hafir bölgesindeki bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim oldu. Suriye devlet televizyonu, terörist Mihraç Ural ile Fehman Hüseyin'in Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka'ya geldiğini duyurdu. Suriye devlet televizyonunun 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in "YPG/ SDG'li teröristleri Suriye halkı ve ordusuna yönelik saldırılarda yönettiği" belirtilen haberinde, terörist Mihraç Ural'ın da aynı kente geldiği vurgulandı. Öte yandan Deyr Hafir bölgesine bir ABD heyetinin ulaştığı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, ABD heyeti bölgeden ayrılana kadar Deyr Hafir'de örgüt mevzilerine Suriye ordusu tarafından herhangi bir askeri operasyon düzenlenmeyeceği açıklandı.

ANKARA'DA KRİTİK TEMAS

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

TÜRKİYE'DEN YARDIM

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde başlatılan ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 3 TIR, Şanlıurfa'dan Suriye'nin Halep kenti ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

HIRSIZ İSRAİL ASKERLERİ

İSRAİL medyasının, İsrail askerlerinin Suriye topraklarından 250 keçiyi çalarak işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerindeki çiftliklere götürdüğünü eğlenerek açıklaması büyük tepki gördü.