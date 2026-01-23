YPG’li teröristlerden Ayn el-Arab bölgesinde alçak saldırı! Sivilleri katledip cenazelerini tek tek saydılar!

Söz konusu adımın uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanması ile gerilimin düşürülmesini amaçlayan bir anlaşma kapsamında atıldığı belirtilerek anlaşmanın, devletin Rakka başta olmak üzere ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Öte yandan, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nin devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada ordu birliklerinin kısa süre önce El-Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan YPG/SDG unsurlarını Ayn el-Arab 'a taşımaya başladığı bildirildi.

Bu kapsamda Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşan YPG/SDG mensuplarının El-Aktan Hapishanesi ve tüm eklentilerinden çıkarılacağına işaret edilen açıklamada söz konusu unsurların yalnızca hafif bireysel silahlarla ve ilgili makamların denetiminde Ayn el-Arab yönüne sevk edileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca El-Aktan Hapishanesi'nin tamamının, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların bulunduğu bölüm de dahil olmak üzere, Suriye ordusu birlikleri ve ilgili güvenlik kurumları tarafından devralınacağı, tutukluların Suriye yasalarına uygun şekilde yönetileceği ifade edildi.