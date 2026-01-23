YPG’li teröristlerden Ayn el-Arab bölgesinde alçak saldırı! Sivilleri katledip cenazelerini tek tek saydılar!
Dünyanın gözü kulağı, bir kez daha Suriye’deydi. Terör örgütü YPG/SDG Fırat’ın batısından temizlendi. Bölgeden gelen bazı görüntüler ise terör örgütünün sivil halka yaşattığı zulmü gözler önüne serdi. Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde YPG/SDG'li teröristlerin, öldürdükleri sivillerin cenazelerini kayda alıp saydıkları video, tüyler ürpertti!
Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde sivilleri katleden YPG/SDG'li teröristler, sivillerin cansız bedenlerini bir araya getirdi.
Teröristler, öldürdükleri sivilleri video kaydına alıp tek tek saydı. Ortaya çıkan görüntülerle terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği korkunç infazlar gözler önüne serildi.
SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı | Video
TERÖR ÖRGÜTÜ UNSURLARI SEVK EDİLİYOR
Öte yandan, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nin devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada ordu birliklerinin kısa süre önce El-Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan YPG/SDG unsurlarını Ayn el-Arab'a taşımaya başladığı bildirildi.
Söz konusu adımın uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanması ile gerilimin düşürülmesini amaçlayan bir anlaşma kapsamında atıldığı belirtilerek anlaşmanın, devletin Rakka başta olmak üzere ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi hedeflediği aktarıldı.
Bu kapsamda Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşan YPG/SDG mensuplarının El-Aktan Hapishanesi ve tüm eklentilerinden çıkarılacağına işaret edilen açıklamada söz konusu unsurların yalnızca hafif bireysel silahlarla ve ilgili makamların denetiminde Ayn el-Arab yönüne sevk edileceği bilgisine yer verildi.
Açıklamada ayrıca El-Aktan Hapishanesi'nin tamamının, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların bulunduğu bölüm de dahil olmak üzere, Suriye ordusu birlikleri ve ilgili güvenlik kurumları tarafından devralınacağı, tutukluların Suriye yasalarına uygun şekilde yönetileceği ifade edildi.