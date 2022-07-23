YPG’liler İsveç’te yine gösteri düzenledi

İsveç'inbaşkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı. Öte yandan İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg'da 21 Temmuz günü gerçekleştirilen terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Türkiye'nin kuvvetli tepkisi iletilirken, eylemin faillerinin tespit edilerek yasal ve adli tedbirlerin alınması, üçlü muhtıradaki taahhütler ışığında Türkiye'nin beklentileri vurgulandı.