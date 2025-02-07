YPG’nin azılı destekçisi McGurk’e soruşturma

Suriye'deki terör örgütü YPG'nin kurulmasında rol alan ABD'li yetkili Brett McGurk'e soruşturma açılması gündemde. National Review'in haberine göre Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne çağrı yaptı. Buna göre McGurk'ün Ortadoğu'daki başarısız politikaları ile terör örgütü DEAŞ'ın yayılmasının önünü açtığı ve İran'ın da güçlenmesine destek olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılması istendi. ABD Başkanı Trump ilk döneminde (2016 -2020) ülkesinin askerlerini Suriye'den çekmek istemişti. 2018'in sonuna kadar DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten McGurk, Trump'a karşı çıkmıştı. 2020'de başkan seçilen Joe Biden, McGurk'e Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörlüğü görevini vermişti.