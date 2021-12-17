YPG/PKK’lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor

Tel Abyad Yerel Meclisi, Esed rejiminin yıllarca yapmadığı ve terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeyi terk ederken tahrip ettiği kamu binaları ve altyapının bir kısmını yeniden yaparken, diğerlerini de yeniliyor.

Bu inşa ve yenileme çalışmalarında Tel Abyad Yerel Meclisinin kendi öz kaynaklarıyla kurduğu beton, kilit parke taşı ve bordür taşı üretim tesislerinde ürettiği malzemeler kullanılıyor.

Meclisin kent merkezini yeni modern kimliğe kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarda kentteki ana yola kaldırım yapıldı, elektrik direkleri süslendi ve Tel Abyad göbeğine saat kulesi dikildi.

Peyzajı, tretuvarı, aydınlatmasıyla yaya ve araç trafiği için en rahat şekilde tasarlanan cadde ve sokaklar, Tel Abyadlıların beğenisini kazandı.

Tel Abyad ilçe merkezindeki ana yolda 3 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yapılırken, Tel Abyad sınır kapısından ilçe merkezine kadar uzanan yolda 22 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları da sürüyor.

"BU YIL TEL ABYAD'IN GELİŞME VE KALKINMA YILI OLACAK"

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, savaş sürecinde kentte hasar gören ve tahrip edilen bütün altyapının yenilenmesi çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Abdullah, ilaç, temel gıda malzemeleri ve sebze fiyatlarında yaşanan orantısız artışın önüne geçebilmek için alışveriş merkezi ve içinde eczane, sebze pazarı bulunacak projenin inşa çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kırsal kesimdeki yerleşimlere elektriğin ulaşması için çaba sarf etmeye devam ettiklerini belirten Abdullah, "3 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı, 22 bin metrekare daha yapılacak. Elimizde sihirli değnek yok ancak gelecek günler daha iyi olacak. Tamamlanan ve yapılmaya devam eden projelerle bu yıl, Tel Abyad'ın gelişme ve kalkınma yılı olacak." diye konuştu.

"DÜKKANLAR GECENİN GEÇ SAATLERİNE KADAR AÇIK"

Tel Abyadlı Abbodi Silo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki düzenlemelerin iyiye gittiğini, sokaklar ve kaldırımların yeniden yapıldığını söyledi.

Kent merkezindeki ana yolda elektrik direklerinin süslendiğini belirten Silo, "Daha önce sokaklar karanlıktı, şu an dükkanlar gecenin geç saatlerine kadar açık kalıyor. Tel Abyad, daha önceki dönmelere kıyasen karşılaştırılmayacak değişikliklere şahit oldu." dedi.

Diğer Tel Abyadlı Raed Dehiş ise köyden kente her geldiğinde yapılan yeni şeyler gördüğünü belirterek, "Elektrik direklerinin süslenmesi kente ruh verdi." dedi.

Dehiş, yerel meclis tarafından yapılan yakıt istasyonu ve fırın projelerinin de tekelleşme ve orantısız yükselen fiyatların önüne geçtiğini söyledi.

Şu an yapılan yenileme ve gelişme çalışmalarının ne Esed rejimi döneminde ne de terör örgütü YPG/PKK'nın günlerinde yapıldığını vurgulayan Dehiş, Tel Abyadlıların yeni binalar yaptığını ve pazarda dükkanlar açtığını kaydetti.

Dehiş," Köylerden ilçeye gelip yapılan yeni şeyler görünce insan gerçekten mutlu oluyor." ifadesini kullandı.

Yerel Meclis'in beton ve parke taşı tesisinde çalışan Hüseyin Derviş de kentte kullanılan malzemeler bu tesiste üretildiği için tesisi "Tel Abyad'ın kalbi" olarak nitelendirdi.

Derviş, buradan çıkan malzemelerle şehirdeki altyapının ve kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve iyileşmesinin yapıldığını dile getirdi.