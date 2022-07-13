YPG/PKK’nın insanlık suçları BM raporunda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporu yayınlandı. Raporda terör örgütü YPG/ PKK'nın işlediği savaş suçları bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı. Ancak yayınlanan tüm detaylara rağmen terör örgütlerini korumaları altına alan Batılı devletlerden yine bir açıklama gelmedi. BM'nin raporunda Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün 250'ye yakın çocuğu silahlı kadrosuna kattığı, ülkede Beşar Esad rejiminden sonra en çok hastane ve okula saldırı düzenleyen ve en çok hastane ve okulu askeri amaçla kullanan örgüt olduğuna vurgu yapıldı.Raporda, "Çocuklara yönelik en fazla sayıda ağır ihlal Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsrail ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Somali, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Yemen'de tespit edildi" ifadelerine yer verildi. Suriye'de faaliyet gösteren örgütlerin çoğunun çocukları silah altına aldığına dikkat çekilen raporda, ABD ve Batı ülkelerince desteklenen ve SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün, 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığına vurgu yapıldı.Raporda, YPG/PKK'nın bir kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk istihdam ettiği belirtildi. Yine terör örgütüne bağlı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği kaydedildi.Terör örgütünün ayrıca, çocuklara yönelik insani yardımlara erişimi engellediği de raporda yer alan detaylar arasında. BM raporunun Irak ile ilgili kısmında, PKK'nın ve Sincar bölgesinde faaliyet gösteren YPG/PKK türevlerinin çocuk istismarı ve çocukların silahlı kadroya alınmasına ilişkin verilere yer verilmemesi dikkat çekti.