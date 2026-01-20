YPG/SDG’den Haseke’de kanlı saldırı: 10 sivil öldürüldü

Haseki kentinde terör örgütü YPG/SDG'nin çekildiği bir kontrol noktası yakınlarında araçlarına ateş açılması sonucu 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

10 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Mükmin Köyü çevresinde yaşanan saldırıda, iki araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere toplam 10 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.

Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.

Suriye ordusu, dün Haseke kırsalından kent merkezi yönünde ilerleyişini sürdürerek bölgeyi kontrol altına almak için 4 noktada konuşlanmış, sabah saatlerinde duran çatışmalar, öğlen yeniden başlamıştı.