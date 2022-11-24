YPG’yi korku sardı

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kararlı duruşu sürerken, olası kara operasyonu öncesinde teröristleri yine korku kapladı. Terör örgütü PKK/YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekâtı sonrası bir kez daha ABD'ye sığındı. Terör örgütü PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD basınına konuştu. Teröristbaşı, ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım dilendi. Politico'ya konuşan terör örgütü elebaşlarından Şahin, daha önce Biden'dan güvence aldığını ileri sürerek, Washington yönetiminin Türkiye'nin harekâtını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.Diğer taraftan çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG'nin sözde yöntecilerinden biri de merkezi İngiltere'de bulunan Şarku'l Avsat gazetesine konuştu. Gazetenin haberine göre söz konusu militan, "Türkiye'nin beklenen kara harekâtı ABD'ye doğrudan bir mesajdır ve ABD buna pek de itiraz edecek gibi görünmüyor. En azından ABD'li yetkililerin verdiği çekingen tepkilerden böyle anlaşılıyor. Washington daha önce sattığı gibi bugün de bizi sattı" dedi. Öte yandan Daily Sabah'a konuşan eski ABD Büyükelçisi ve eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin terörle mücadelede kendini savunma hakkının olduğunu dile getirdi.Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK/ YPG'nin güvenli bölgelere düzenlediği saldırılar, bu kez 30 yıllık bir çifti sonsuza dek ayırdı. PKK/YPG'nin Azez ilçe merkezine 22 Kasım akşamı düzenlediği roket saldırısında, 5 sivil hayatını kaybetti. Azez'de yaşayan Yusuf Şeyh Muhammed, saldırıda eşi Um Muhammed'i kaybetti. Muhammed, "30 yıllık eşimi toprağa verdim" dedi.