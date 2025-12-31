Yüksek irtifada ölüm: 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Emniyet yetkilileri, yerel saatle 11.30 sularında bir yürüyüşçüden, arkadaşının 150 metre yükseklikteki bir yamaçtan aşağı yuvarlandığına dair ihbar aldıklarını bildirdi.

San Bernardino Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, California eyaletinin güneyinde yer alan ve yüksekliği 3 bin metreyi aşan Mount Baldy dağında 3 kişi ölü bulundu.

İhbar eden kişinin cep telefon sinyalinin çektiği bir bölgeden arama yaptığını ve GPS koordinatlarını sağladığını açıklayan polis yetkilileri, helikopterle bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını, şiddetli rüzgar nedeniyle iki kere başarısız olduklarını aktardı.

Emniyet yetkilileri, bir sağlık çalışanının helikopterle aşağıya indirildiğini ve yerel saatle 19.30 civarında 3 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerin ölüm nedeni araştırılıyor.