Yunan arama kurtarma ekibi: Türk halkı bize aileden biri gibi davrandı

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı ekip, ülkelerine dönmelerinin ardından İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında izlenim ve deneyimlerini aktardı.

Türk basınında Yunan arama kurtarma ekibi için yayımlanan "dostluk" mesajlarını yorumlayan ekip, Türk halkının, yaşadıkları zorluklara rağmen kendilerine son derece dostane ve "aileden biri" gibi davrandığını belirtti.

Depremzedelerin yaşadıkları zorlukları bir yana bırakıp kendilerine çay, yemek, tatlı gibi ikramlarda bulunmaya çalıştığını ifade eden ekip, Türk halkıyla aralarında çok güzel bir iletişim oluştuğunu dile getirdi.