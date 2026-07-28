Yunan askerinden eğitimde alçak sözler
Bir Yunan askeri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) konuşlu Yunan Alayı'nda (ELDYK) görev yaptığı dönemdeki askeri eğitimlerde Türklere yönelik ırkçı ifadelere zorlandığını itiraf etti. 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli Nestor Bessios adlı Yunan askeri, basına gönderdiği mektupta, eğitimler sırasında Türklere yönelik ırkçı ve küfür içeren sloganlar atmaya zorlandığını dile getirdi. Nestor Bessios, sloganların zorunlu tutulduğunu, komuta kademesinin bu durumu bildiğini, ancak şikayetlere rağmen hiçbir disiplin süreci başlatmadığını belirtti. Yunanistan ve GKRY'den henüz açıklama yapılmadı.
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