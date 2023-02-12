Yunan Bakandan afet bölgesine ziyaret

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası yardıma koşan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias afet bölgesini ziyaret etti. Dendias, Hatay'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basına açıklamalarda bulundu. Dendias, Çavuşoğlu'nun "Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz" sözüne kendisinin de katıldığını belirterek ilişkilerin düzelmesi için bir depremi daha beklemeye gerek olmadığı kanaatinde bulunduğunu kaydetti. Dendias, Yunan hükümetinin, Türk hükümetine ve halkına bu zor günleri aşması için verdiği desteğin burada bitmeyeceğine işaret etti. Öte yandan Yunanistan'ın Türk karasularına en yakın adası Meis'ten, depremzedelere destek için yardım kolisi gönderildi. Üzerinde yazan "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı" mesajı duygulandırdı.