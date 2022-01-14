Yunan Başbakan Miçotakis ABD desteğini çekince ağız değiştirdi

Miçotakis, Mısır'dan Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasına ve Mısır'da güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin Yunanistan ve Avrupa'ya satılmasına ilişkin projeleri EastMed'e alternatif olarak değerlendirdi.

Ülkenin "caydırıcı gücünü", mali imkanlar çerçevesinde sürekli artırmakla yükümlü olduğunu söyleyen Miçotakis, "İlk Rafaleler gelecek hafta ülkemize gelecek." diye konuştu. Miçotakis, Yunan Deniz Kuvvetlerinin silahlanma programında da önemli gelişmeler olacağını belirterek konuya ilişkin duyuruların, yakın bir tarihte yapılacağını kaydetti.

DİYALOG ÇAĞRISI GELDİ

Ekonomik kriz nedeniyle Silahlı Kuvvetlere yapılan yatırımların 10 yıldır aksadığını ifade eden Miçotakis, ordunun gelecek 30 yıl için güçlendirileceğini ifade etti.

Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var." dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız." ifadelerini kullandı.