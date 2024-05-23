Yunan basını: Denizlerdeki üstünlüğümüz sona erdi

Yunanistan kamuoyu son günlerde bu kez Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçlarını değil de Türk denizaltılarını konuşuyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Yunanların tarih boyu denizlerdeki üstünlüğünün artık sona erdiğini" belirtti. Türkiye'nin REİS sınıfı denizaltıları ve yerli ve milli denizaltı üretimi komşu basınında gazete manşetlerinde yer aldı. TRT Haber'e göre Yunan Ta Nea gazetesi konuyu manşetine taşıdı. Haberde REİS sınıfı 6 denizaltının ilki olan PİRİ REİS'in teslim edildiğini, 2027 yılına kadar Türk filosunun 14 denizaltıya ulaşacağını belirtildi. Pentapostagma gazetesi ise "Türk denizaltılarının yapımını gören Yunanistan, bir sonraki adımı aramaya başladı" başlığını attı.