Yunan basınında EastMed üzüntüsü! ‘ABD bizi sabote ediyor’

ABD'nin "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi" (EastMed) girişiminden desteğini çekmesi Yunan kamuoyunda hayal kırıklığına yol açtı. Birçok yayın organında, ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattından desteğini çektiğine ilişkin haberler yer alırken, "Jeopolitik bir fiyasko", "ABD, EastMed'i sabote ediyor" gibi başlıklar öne çıktı.

ABD DİĞER PROJELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

Yunan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattına ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilettiği bildirildi. ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterildi.

Konuya ilişkin haberlerde, Washington'ın Yunanistan'a gönderdiği yazıda, projenin Türkiye ile bölgede gerginliğe neden olduğuna da dikkat çekildiği ifade edildi. ABD'nin ilgisinin bölgedeki elektrik temelli projelere kaydığı belirtilerek, ABD'nin bölgedeki diğer ortak projeleri desteklemeye devam edeceği ileri sürüldü.