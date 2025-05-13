Yunan basınından Başkan Erdoğan ve Türk dış politikasına övgü

Terör örgütü PKK için "Türk hükümetlerinin yıllardır karşı karşıya olduğu sorun" tanımını kullanılan haberde, "(PKK'nın) feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı'nı önemli ölçüde güçlendiriyor" ifadesi kullanıldı.

"Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde "Erdoğan nasıl hem içerde hem de dışarıda güç kazanıyor" ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları değerlendirildi.

JEOPOLİTİK SATRANÇ TAHTASINDA ROL SAHİBİ BİR ÜLKE

Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin ayrıntılara yer verilen haberde, "Öte yandan, Erdoğan Türkiye'yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarıyor" denildi.

Bu durumun Ukrayna'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğuna işaret edilerek, Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruyarak Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.