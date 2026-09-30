Yunan basınından dikkat çeken iddia: İsrail’den alınan sistemler adalara konuşlandırıldı

"Onalert" haber sitesine göre, Yunanistan bazı adalara İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemleri konuşlandırdı ve yeni teslimatların Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılmaları planlandı.

Haberde, bu füzelerin kullanılması için özel bir eğitime ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, eğitim sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda bu füze sistemlerinin tatbikatlara da aşamalı olarak dahil edileceği belirtildi.

SPKE NLOS tipi füze sistemlerine ilişkin teslimat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde, hedefin yıl sonuna kadar siparişin büyük bir kısmının teslim edilmesi olduğu ifade edildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör