Yunan basınından Türkiye’nin savunma sanayiine övgü

Yunan basını, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı son rapora işaret ederek Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişiyle güç kazandığına dikkati çekti. Çeşitli gazeteler ve internet sitelerindeki haberlerde Türk savunma şirketleri Baykar, ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) dünyanın en büyük 100 silah tedarikçisi arasına girdiği, bu üç şirketin 2023 yılı toplam satış gelirlerinin 6 milyar doları bulduğu belirtildi. Bu oranın dünya genelindeki toplam savunma harcamaları içinde önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı. Haberlerde, Türk savunma sanayiinde Baykar'ın stratejik konumuna ayrı parantez açıldı.