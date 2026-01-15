Yunan donanmasına Fransız takviyesi! İlk Belharra fırkateyni teslim alındı

Fransa ile imzaladığı anlaşmalar kapsamında toplam 4 Belharra sınıfı fırkateyn satın alan Yunanistan, ilk gemiyi Salamina Adası'nda düzenlenen törenle envanterine kattı. Törene Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Dendias ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tasulas, "Kimon"un Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine katılımının temel amacının ülkenin caydırıcı gücünü artırmak olduğunu vurguladı. Tasulas, fırkateynin savunma kapasitesine önemli katkı sunacağını ifade etti.

MİÇOTAKİS: MODERNİZASYONUN PARÇASI

Başbakan Miçotakis ise Yunan Deniz Kuvvetleri'ne katılan yeni fırkateynden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun Silahlı Kuvvetleri modernize etme hedeflerinin somut bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan Dendias da Kimon'un temel görevinin Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını korumak olduğunu belirtti.

Fransa'dan toplamda 4 Belharra tipi fırkateyn siparişi veren Yunanistan, bunların 3'ü için Fransa ile Mart 2022'de, dördüncüsü için ise Kasım 2025'te anlaşma imzalamıştı.