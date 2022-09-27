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Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:49 Son Güncelleme: 27.9.2022 10:51

Yunan Kabinesi'nin gündemi Türkiye! Miçotakis Ankara'ya vereceği cevap için hükümeti seferber edecek

Yunan Kabinesi’nin gündemi Türkiye! Miçotakis Ankara’ya vereceği cevap için hükümeti seferber edecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ederken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda Ankara'ya vereceği cevapları masaya yatıracağı ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarının Ege'deki Yunan ihlallerini Türk İHA'ları ile ortaya çıkarmasının ardından Yunanistan ile Türkiye arasında gergin olan ipler daha da gerildi. Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan'da Kabine'nin bugün toplanacağını ifade etti. Kabine'nin gündemi ise Türkiye. Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'ya göndereceği mesajları Kabine'de belirleyeceğini ifade etti.

"BENZERİ GÖRÜŞMEMİŞ BİR GERGİNLİK"

Aynı zamanda haberde, Yunanistan ile Türkiye arasındaki iklimin benzeri görülmemiş bir biçimde gergin olduğuna dikkat çekildi.

"TÜRKİYE İPLERİ ELİNDE TUTUYOR"

Son zamanlarda Türkiye'nin Lozan'a uymayan Yunanistan'ın ihlallerini kanıtlarla ortaya çıkarması ipleri iyice germişti. Geçtiğimiz hafta sonu Türk İHA'larının Ege'de ortaya çıkardığı GASA ihlali, Yunan basınının "Türkiye ipleri elinde tutuyor" demesine neden olmuştu.

TÜRKİYE'DEN NOTA

Türkye ayrıca, Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarını ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırması sonrası Yunanistan'ın yanı sıra ABD'ye de nota verdi. Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istenirken; Washington'dan ise gerekli tedbirlerin alınması istendi.

LOZAN ANTLAŞMASI'NA VURGU

Notada, söz konusu konuşlandırmanın Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarından kaynaklanan ahdi yükümlülüklerinin ve dolayısıyla uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğu belirtilerek, Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

"ABD GEREKENİ YAPMALI"

ABD'ye verilen protesto notasında da, ABD'nin Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne riayet etmesi ve ABD silahlarının bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması istendi.

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Yunan Kabinesi'nin gündemi Türkiye! Miçotakis Ankara'ya vereceği cevap için hükümeti seferber edecek
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