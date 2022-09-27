Yunan Kabinesi’nin gündemi Türkiye! Miçotakis Ankara’ya vereceği cevap için hükümeti seferber edecek

Güvenlik kaynaklarının Ege'deki Yunan ihlallerini Türk İHA'ları ile ortaya çıkarmasının ardından Yunanistan ile Türkiye arasında gergin olan ipler daha da gerildi. Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan'da Kabine'nin bugün toplanacağını ifade etti. Kabine'nin gündemi ise Türkiye. Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'ya göndereceği mesajları Kabine'de belirleyeceğini ifade etti.
"BENZERİ GÖRÜŞMEMİŞ BİR GERGİNLİK"
Aynı zamanda haberde, Yunanistan ile Türkiye arasındaki iklimin benzeri görülmemiş bir biçimde gergin olduğuna dikkat çekildi.
TÜRKİYE'DEN NOTA
Türkye ayrıca, Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarını ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırması sonrası Yunanistan'ın yanı sıra ABD'ye de nota verdi. Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istenirken; Washington'dan ise gerekli tedbirlerin alınması istendi.
LOZAN ANTLAŞMASI'NA VURGU
Notada, söz konusu konuşlandırmanın Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarından kaynaklanan ahdi yükümlülüklerinin ve dolayısıyla uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğu belirtilerek, Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
"ABD GEREKENİ YAPMALI"
ABD'ye verilen protesto notasında da, ABD'nin Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne riayet etmesi ve ABD silahlarının bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması istendi.