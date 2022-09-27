Yunan Kabinesi’nin gündemi Türkiye! Miçotakis Ankara’ya vereceği cevap için hükümeti seferber edecek

Güvenlik kaynaklarının Ege'deki Yunan ihlallerini Türk İHA'ları ile ortaya çıkarmasının ardından Yunanistan ile Türkiye arasında gergin olan ipler daha da gerildi. Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan'da Kabine'nin bugün toplanacağını ifade etti. Kabine'nin gündemi ise Türkiye. Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'ya göndereceği mesajları Kabine'de belirleyeceğini ifade etti.