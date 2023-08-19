Yunan komutandan itiraf: Türk üsleri etrafımızı sardı

Yunanıstan'da Türkiye birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki büyük ilerlemesi Yunanistan'da paniğe neden oluyor. EPT'ye konuşan Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Korgeneral Yiannis Baltzois, Türkiye'nin askeri pozisyonu karşısında Yunanistan'ın ne yapması gerektiğini anlattı. Libya'da Trablus yakınlarında Türkiye'nin bir askeri üssü olduğunu hatırlatan Baltzois, Türkiye'nin Yunanistan'ı askeri üsleri ile kuşatmış olacağını belirtirken bu durumdan endişe etmeleri gerektiğini vurguladı.