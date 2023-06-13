Yunan medyasında ‘KKTC şartı’ alarmı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret, Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan gazeteleri Türkiye'nin müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC'nin tanınmasını şart koştuğunu yazdı. Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC'nin tanınmasını şart koştu" şeklinde okuyucularına sundu.Erdoğan'ın Ege'de barış mesajı verdiğini ancak tersini isteyenlere de bir uyarı gönderdiğini aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. Euronews de Başkan Erdoğan'ın "Önce KKTC'yi tanıyın" şartına dikkat çekerken CNN Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde Yunanistan'a göndermeler yaptığını ve "Mavi Vatan" söylemi ile geri döndüğünü öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır" demişti.