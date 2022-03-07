Yunan medyasında skandal görüntüler! Atina’nın PKK aşkı bitmiyor





Röportaj yapılan bir diğer isim Resul Özbey'in de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda 2015 yılında Van'da tutuklandığı, Eylül 2018'de tahliye olduğu, Temmuz 2020 itibarıyla Lavrion Kampı'nda faaliyet gösterdiği, halihazırda PKK/KCK-Yunanistan Dijital Meclisi çalışmalarında yer aldığı, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.