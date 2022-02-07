Yunan medyasından ’Türkiye’ hazımsızlığı!

"ABD MISIR'I SATIYOR!"

Gelen son gelişmeler Yunan basınından büyük yankı uyandırırken News Break isimli haber sitesinde, 'ABD'nin Mısır'ı da sattığı' vurgulandı.

Biden hükümetinin her alanda 'Türkiye'nin önüne kırmızı halı serdiğinin' ifade edildiği haberde, "Yunanistan'a yaptıklarına benzer bir ihanet" denildi.

Yunan basını ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda faaliyete geçireceği ancak vazgeçtiği EastMed projesine de vurgu yaptı.

"Yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler." ifadelerine yer verildi.