Yunan Milletvekili Latinopulu hakkında sahtecilik soruşturması sürüyor

Parlamentoda konuşan Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis, Mantığın Sesi Partisi'nin kurucusu Latinopulu hakkında Ocak 2025'te soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Floridis, süren soruşturmada, partinin kuruluş belgelerinde yer alan seçmen imzalarının gerçek olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

YASAL ZORUNLULUK: 200 SEÇMEN İMZASI

Yunan yasalarına göre bir partinin seçimlere katılabilmesi için en az 200 seçmen imzası toplaması gerekiyor. Latinopulu, 2023'te aşırı sağcı Mantığın Sesi Partisini kurdu ve Haziran 2024'teki AP seçimlerine girdi, o tarihten beri AP üyesi olarak görev yapıyor.