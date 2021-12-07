Yunan raporunda ‘Türk azınlık’ yine yok sayıldı

Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı uyguladığı asimilasyon politikası, Trakya Kalkınma Komisyonu Raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi. TRT'nin haberine göre iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi
'nin oyları ile Yunan Parlamentosu'nda kabul edilen rapor, birçok kesimden büyük tepki çekti. Gerçeklerin kasıtlı olarak gizlendiği raporda, Atina yönetiminin Lozan Antlaşması
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kararlarına uyduğu iddia edildi. Kararlara uymadığı için Avrupa Konseyi
'nin Yunanistan'a yaptığı uyarı görmezden gelindi. Batı Trakya'da yaşayan azınlıklar, "Türk kökenliler, Pomak ve Roman" adı altında üç gruba ayrılırken, "Türk" kelimesinin tek başına kullanımından özellikle kaçınıldı. Pomaklara ise, özel önem atfedildi, maddeler propaganda malzemesine dönüştürüldü. Bölgenin kültürel özelliklerinin anlatıldığı bölümde, İskeçe
kentinin Pomak köyleriyle ön plana çıktığı öne sürülüyor.
ÖLÜMDEN KURTULAN GÖÇMEN, ATİNA'YI AİHM'YE ŞİKâYET ETTİ
YUNANİSTAN güvenlik güçlerince denize atılan, arkadaşlarını kaybeden ve kendisi yaralanan Kamerunlu göçmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Kamerun
doğumlu 18 yaşındaki İbrahim Obbo, yaşadığı hak ihlallerinin tespiti ve manevi zararının tazmini için 100 bin euro tazminat talebiyle başvuruda bulundu. Obbo, 14 Eylül'de 35 göçmenin bulunduğu botla Sisam Adası
'na geçti. Ancak Yunan güvenlik güçleri, göçmenleri can yeleksiz suya attı.