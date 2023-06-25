Yunan Sahil Güvenliği trajediyi önleyebilirdi

Yunanistan'da 81 kişinin öldüğü, yaklaşık 500 kişinin kaybolduğu göçmen teknesi kazasının yankıları sürerken faciada Yunan sahil güvenliğinin ihmalinin bulunduğu iddiaları her geçen gün güçleniyor. Atina Barosu'nun çağrısıyla facianın araştırılması için 70 hukukçudan oluşan bir grup kurulacağı bildirildi. Barodan yapılan açıklamada, "Aşırı yüklü teknenin zamanında tespit edildiği için facianın önlenebileceğine olan inancımızı ifade ediyoruz ancak sahil güvenlik yetkilileri ve olayı izleyen sınır koruma ajansı Frontex, herhangi bir kurtarma eyleminde bulunmadı" ifadeleri yer aldı. Gerçeğin ortaya çıkarılmasıyla sorumluların cezalandırılması gerektiği vurgulandı.Faciadan kurtulan bir göçmen savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylemişti.Akdeniz'de göçmenlerden gelen yardım çağrılarını duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşum, Libya'dan açılan ve 50 kişiyi taşıyan tekneden yardım çağrısı alındığını paylaştı. Teknenin motorlarının durduğu, su almaya başladığı ve durumun kritik olduğu aktarıldı. Tunus ile İtalya arasında bir teknenin batması sonucu ise 40 göçmen kayboldu.