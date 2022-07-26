Yunan tacizi böyle püskürtüldü: Haçlı ordusu gelse rotamızı değiştirmeyiz!

"HAÇLI ORDUSU GELSE ROTAMIZI DEĞİŞTİRMEYİZ"

Yelken antrenörü Murat Tan, Yunan Sahil Güvenlik ekibinin defalarca tacizine maruz kaldıklarını ifade ederek "51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı çok önemli ve en prestijli en uzun yarış. Yarış esnasında 30 tekne oluyoruz. Her sene belli bir mesafe geçip buraya ulaşıyoruz. Yarışlar İstanbul'dan start aldı ve biz yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzu da Bodrum açıklarında yaşadık. Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu. Sahil Güvenlik botlarımız onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldiler. Biz yelkenli tekneyiz, yarış için denizdeyiz. Öğrencilerimiz var teknede, yelken okulu olduğumuz için onlarda bizimle yarıştı. Önce geldi önümüzden döndü ve daha sonra dalga yaptı. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları olduğunu biliyorlar. Bizim teknemiz tek bayrak kırmızısı tekne belki de onu görerek geldiler. 30 dakika boyunca zorlu bir süreç geçirdik. Dümenimiz arızalı, acil durum dümeniyle mücadele ediyoruz. Ekip rüzgardan dolayı tutunmaktan zorlanıyor. Dalga oluşturuyorlar, riskli ortam yapıyorlar ve bu arada motorumuz çalışmıyor sadece yelkenimiz var. Sahil Güvenlik geldi komutan telsizden anons geçti, yarışan tekne sakın rotanı değiştirme. Biz de telsizden rotamızı değiştirmeyeceğiz dedik. Haçlı ordusu gelse rotamızı bu saatten sonra değiştirmeyiz. Teknede 9 kişiydik bizin için çok heyecanlı ve korkutucuydu. Yaptıkları dalgadan dolayı biraz su aldık. Bizden biraz uzaklaştı ama bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz peşini bırakmadı" dedi.