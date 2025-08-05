Yunan uzman Türkiye’ye saldırdı: “Türk terörü ortadan kaldırılmalı”

Bölgesinin caydırıcı unsuru olan Türkiye bir yandan hakkı olanı geri alırken diğer yandan olası tehditlere karşı önlemlerini artırıyor. Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgedeki hak arayışı ise bazı çevreleri rahatsız ediyor.