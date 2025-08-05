Yunan uzman Türkiye’ye saldırdı: “Türk terörü ortadan kaldırılmalı”
Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Suriye politikaları Yunanistan’ı rahatsız etti. Sık Sık Türk düşmanlığıyla gündeme gelen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nikos Michailid, Türkiye’nin bölgede istikrarı bozduğunu öne sürerek, “Türk terörü derhal ortadan kaldırılmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Bölgesinin caydırıcı unsuru olan Türkiye bir yandan hakkı olanı geri alırken diğer yandan olası tehditlere karşı önlemlerini artırıyor. Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgedeki hak arayışı ise bazı çevreleri rahatsız ediyor.
İSRAİL'E TEHDİT OLARAK GÖRÜLDÜ
Son olarak Türkiye'nin Şam yönetimiyle güvenlik anlaşması imzalayacağı haberine Yunan yorumcudan tepki geldi. Bu anlaşmanın İsrail'in bölgedeki çıkarlarını tehdit ettiği öne sürülen habere yorum yapan Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nikos Michailid, Türkiye'ye saldırgan bir dille tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADAN TÜRKİYE'YE DİL UZATTI
Türk düşmanlığıyla bilinen Michailid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Suriye ve Doğu Akdeniz'deki Türk terörü derhal ortadan kaldırılmalıdır. Türk terörü bölgede istikrarsızlaştırıcı bir unsurdur."