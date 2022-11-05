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Giriş Tarihi: 5.11.2022 19:58

Yunan yetkili Tzitzikostas, İzmir’e girişteki teknik engel kalkmasına rağmen girmeyi kabul etmedi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Yunan yetkili Tzitzikostas, İzmir’e girişteki teknik engel kalkmasına rağmen girmeyi kabul etmedi

Yunanistan’ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, bir programa katılmak için feribotla geldiği İzmir’de, gümrükte isim benzerliğinden dolayı yaşanan teknik sorundan dolayı gecikmesini bahane ederek, Türkiye’ye giriş yapmaktan vazgeçti. Öte yandan Yunanlıların Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren YTB Başkan Yardımcısı Hadi Turus TRT eski Genel Müdürü İbrahim Eren’e ülkeye giriş yasağı getirdiği biliniyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkezi Selanik'te bulunan Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, İzmir'de 7-8 Kasım'da düzenlenecek Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere feribot seferiyle Türkiye'ye geldi.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, İzmir'de gümrük işlemleri sırasında diğer yolcularla kimlik kontrolü yapılan Tzitzikostas, giriş kısıtlaması bulunan biriyle isim benzerliğinden kaynaklanan teknik sorundan dolayı bir süre yerel makamlarca misafir edildi. Yerel makamlar, sorunun giderilmesinin ardından Tzitzikostas'a İzmir'e giriş yapıp programına devam edebileceğini bildirdi.

Ancak Tzitzikostas, yetkililere, giriş yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.Tzitzikostas, aynı zamanda Avrupa Birliğine bağlı Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

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Yunan yetkili Tzitzikostas, İzmir’e girişteki teknik engel kalkmasına rağmen girmeyi kabul etmedi
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