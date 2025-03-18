Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Yunanistan hükümet kaynaklarına göre, Miçotakis'in Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'ya ilişkin gelişmeler ele alındı.

Miçotakis, görüşmede, Yunanistan'ın Ukrayna konusunda adil ve sürdürülebilir bir barış sağlanmasına yönelik görüşünü bir kez daha ifade etti.

ABD ve Ukrayna'nın 30 günlük ateşkese yönelik önerisinin olumlu bir adım olduğunu belirten Miçotakis, Rusya'nın da buna karşılık vermesi gerektiğini kaydetti.

Miçotakis, sarf edilen çabalar sonucu barışın temin edilmesini umduğunu belirtti.