Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ilk icraatı belli oldu

"SON AYLARDAKİ TRAJEDİLER YAŞANMAMIŞ OLACAK"

İktidar olarak sağlık sistemi altyapısını yeniden şekillendirmeye öncelik vereceklerini vurgulayan Miçotakis, ülkede yeni sağlık merkezlerinin açılacağını dile getirdi.

Miçotakis, acil sağlık hizmetleri ve ambulansların kullanımında İtfaiye ve Silahlı Kuvvetler personelinin de değerlendirilmesine imkan sağlayacak bir yasal düzenlemeye gidileceğini kaydetti.