Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü. Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.