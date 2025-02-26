Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Başkan Erdoğan'a doğum günü tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü. Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.