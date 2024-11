Yunanistan çocukları bile ölüme itti

Ege Denizi'nde, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen 2 can salındaki 15'i çocuk 27 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, hemen bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 2 can salında ölümle pençeleşen 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtarıp karaya çıkardı. Jandarmaya teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi'ne teslim edildi.