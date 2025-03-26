Yunanistan ile İsrail’de Türkiye paniği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun görüşmesinin yankıları sürüyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Fidan- Rubio görüşmesini geniş bir şekilde haberleştirdi. Haberde, ABD'nin Türkiye'ye olası F-35 satışının İsrail'de yarattığı endişeye yer verildi ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İyi bir lider" tanımını yaptığı hatırlatıldı. Amerikan Helenik Enstitüsü ise Trump'a gönderdiği 3 maddelik mektupla CAATSA yaptırımlarının sürdürülmesini istedi, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına katılmaması çağrısı yaptı. Öte yandan İngiliz Reuters ajansına konuşan iki Yunan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazar günü Kudüs'te bir araya geleceğini söyledi.

ANKARA'DAN DESTEK İSTEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'den destek istediğini açıkladı. ABD'li Bakan Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "ABD, Türkiye ile son dönemde ticaret alanında ilerlemelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ABD İLE YENİ DÖNEM

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın ikinci döneminde Türk- Amerikan ilişkilerinin farklı bir ivme yakalaması pekâlâ mümkündür" sözleriyle iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığının işaretini verdi. Bakan Fidan'ın da Rubio ile görüşmesinde dünya meseleleri ele alındı. Her iki taraf savunma sanayii alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde iradesini açıkça ortaya koydu. Suriye yönetimiyle angajmanın önemi vurgulandı ve terörle mücadele konusundaki kararlılık ifade edildi. Betül USTA/ANKARA