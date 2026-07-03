Yunanistan, İspanya ve Fransa'da orman yangınları büyüyor
Avrupa tahminlerine göre İspanya'da 2026'da şimdiden yaklaşık 50 bin hektar alan kül oldu. Güney Fransa'daki Aude bölgesinde itfaiyeciler, Herault'tan yayılarak gece boyunca 800 hektardan fazlasını kül eden ve hızla ilerleyen orman yangınıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da Preveze ve Halkidiki bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yunan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Dairesi ekipleri, Preveze ve Halkidiki'de bugün çıkan iki ayrı yangına ilişkin inceleme başlattı. Preveze'de bir tarım arazisinde kuru otları yakan 58 ile 24 yaşlarında iki kişi gözaltına alındı.